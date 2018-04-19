Российский венчурный форум

В Казани (Республика Татарстан) пройдет главное событие венчурного рынка страны — Российский венчурный форум (РВФ). На экспозиции мероприятия полсотни высокотехнологичных компаний выступят с презентациями инновационных проектов. Деловая программа пройдет с участием Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова .

Среди ключевых спикеров пленарной части Форума ожидается выступление помощника Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, Руководителя венчурного фонда Almaz Capital Partners, президента компании «Элвис-плюс» Александра Галицкого, Президента Глобального технологического симпозиума – управляющего директора «Глобал Технолоджи Капитал» Александры Джонсон, главного исполнительного директора Hyperloop Transportation Technologies Дирка Алборна, сооснователя Golden State Ventures Джеффри Пейна, президента фонда «Сколково» Виктора Вексельберга, со-основателя «Рыбаков-фонд» Игоря Рыбакова, Генерального секретаря Комиссии по венчурным инвестициям Всекитайской ассоциации финансового содействия развитию науки и техники Сюй Сяопинь.



Форум состоит из конгрессного и экспозиционного блоков. В рамках конгрессного блока российскими и международными экспертами в области венчурного бизнеса будут обозначены новые тренды развития и проблемы венчурной отрасли России, а также пути их возможного решения. Экспозиционный блок будет представлен выставкой инновационных компаний — участницами программы акселерации, в рамках которой лучшие команды высокотехнологичных экспортоориентированных компаний, отобранные из более чем 500 заявленных на участие проектов будут конкурировать за получение инвестиций до 10 млн руб. на расширение бизнеса и возможность получения экспертизы и инвестиций в международных инновационных центрах Ирландии и Кремниевой Долины.

Экспозиционная часть форума представляет собой живую площадку для общения, питчинга и заключения соглашений между инвестором и командой представленного проекта. В этом году на экспозиции будут представлены проекты по трем направлениям: Blockchain, Industrial и M.E.S.Tech (медиа, развлечения и спортивные технологии).



Подробнее в программе форума на сайте.