Цена нефти Brent превысила $73 впервые с ноября 2014 года

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже сегодня превысила $73 за баррель впервые с ноября 2014 года.

Стоимость июньских контрактов Brent выросла до $73,38.

Нефть марки WTI на торгах в Нью-Йорке поднялась до $68,35, что также является максимумом с конца 2014 года, пишет «Говорит Москва».

Повышение цен произошло после публикации отчета Министерства энергетики США, в котором говорится о сокращении запасов сырья и бензина.



11 апреля цена нефти Brent превысила $72 впервые за четыре года.