Чистая прибыль РЖД выросла за 2017 год до 139,7 миллиарда рублей

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Чистая прибыль холдинга «Российские железные дороги» (РЖД) выросла по итогам прошлого года по МСФО в 2017 году до 139,7 млрд рублей — в 13,6 раза. Выручка компании выросла на 5,6% — до 2,25 трлн руб.

Согласно отчету, рост вызван как снижением отрицательного эффекта от обесценения основных средств по итогам года, так и улучшением результатов операционной деятельности.

«Существенное снижение убытков от обесценения основных средств в 2017 году связано со стабилизацией долгосрочных прогнозов деятельности холдинга, в том числе принятием правительством России решения о введении долгосрочной тарифной политики ОАО «РЖД» до 2025 года», — цитирует документ RNS.

Ранее генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров рассказал, что в 2017 году компания получила 17 млрд рублей прибыли.