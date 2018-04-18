Матч «Рубина» против «Ростова» обслужит Безбородов

Стали известны имена судей, которые будут судить матчи 27-го тура чемпионата России. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Встречу между казанским «Рубином» и «Ростовом», которая пройдет 21 апреля, обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

Напомним, казанский «Рубин» в предыдущем туре в гостях разгромил пермский «Амкар» — 3:0. На данный момент казанский клуб с 34 очками занимает 8-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.