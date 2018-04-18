В США планируют обсудить полеты авиалайнеров над Россией

Представители США намерены встретиться с коллегами из российских органов гражданской авиации и обсудить полеты американских авиалайнеров над территорией РФ.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт рассказала, что изначально встреча была запланирована на эту неделю. Однако российская сторона ее отменила.

«Они сказали, что запланируют ее заново с нами. У нас пока нет новой даты», — сказала Науэрт на брифинге. Спикер добавила, что американские авиакомпании также ведут переговоры с российскими авиационными властями, пишет RT.

Ранее в Госдепе США сообщили, что в настоящее время рассматриваются дополнительные санкции против России.