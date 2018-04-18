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Российские авиакомпании предложили завершать регистрацию пассажиров за час до вылета

02:32, 18.04.2018
Российские авиакомпании предложили завершать регистрацию пассажиров за час до вылета
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России могут разрешить завершать регистрацию авиапассажиров за 60 минут до вылета вместо нынешних 40.

С таким предложением выступил «Аэрофлот». К нему присоединились авиакомпания S7 и Российский союз туриндустрии.

По расчетам авиаперевозчиков, новая норма поможет избежать задержки рейсов в крупных загруженных аэропортах. Инициативу в ближайшее время обсудят в Госдуме и Совете Федерации, пишут «Известия»

Ранее «Реальное время» сообщало, что российские авиакомпании должны будут устанавливать на самолеты систему ГЛОНАСС.

БизнесТранспорт
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