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Fitch: российские банки могут преодолеть потери от американских санкций

23:55, 17.04.2018 1
Fitch: российские банки могут преодолеть потери от американских санкций
Фото: wikimedia.org / Michael Rivera

Международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что санкции США против РФ, которые были введены в апреле, могут повысить риски для российских банков, но кредитные организации пока способны преодолеть потенциальные потери.

В зоне риска присутствуют Сбербанк, «Внешэкономбанк», «Московский кредитный банк» и «Совкомбанк».

В агентстве указывают, что проблемы у банков могут возникнуть, если они продолжат работать с попавшими в список компаниями. В связи с этим в целом санкции повышают риски российских банков.

6 апреля Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний.

ЭкономикаБанки
комментарии 1

комментарии

  • Светлана Кострова 18 апр
    Ну рейтинговое агентство только предупреждение может вынести, а с кем работать решают банки. Я думаю они здраво оценивают все последствия и знают что их ждёт, поэтому выберут тот вариант, который понесёт меньшие потери.
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