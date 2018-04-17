Fitch: российские банки могут преодолеть потери от американских санкций

Международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что санкции США против РФ, которые были введены в апреле, могут повысить риски для российских банков, но кредитные организации пока способны преодолеть потенциальные потери.



В зоне риска присутствуют Сбербанк, «Внешэкономбанк», «Московский кредитный банк» и «Совкомбанк».

В агентстве указывают, что проблемы у банков могут возникнуть, если они продолжат работать с попавшими в список компаниями. В связи с этим в целом санкции повышают риски российских банков.

6 апреля Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний.

