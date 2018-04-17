Минобороны РФ нашло химлабораторию боевиков в сирийской Думе

В Министерстве обороны РФ заявили, что российские военные нашли химическую лабораторию боевиков в сирийском городе Думе.

«В ходе осмотра города Думы была обнаружена химическая лаборатория и склад химикатов», — сказал представитель войск радиационной, химической и биологической защиты России в Сирии Александр Родионов.

В том числе были обнаружены тиодигликоль и диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Россию 24».

Напомним, ночью 14 апреля по приказу Дональда Трампа США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии. Причиной стало возможное применение властями страны химического оружия против мирного сирийского населения. В Москве эти сведения опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО. После чего постпред РФ обвинил Великобританию и США в инсценировке этой химатаки.