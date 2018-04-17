В Казани по делу о взятке в 100 тысяч долларов задержан второй офицер МВД

Фото: Реальное время

Новым фигурантом дела о взятке в 100 тысяч долларов стал подполковник полиции, замначальника отдела по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана Евгений Рафиков. Как сообщают источники «Реального времени», он был задержан накануне по показаниям своего бывшего коллеги Романа Пахомова.

Напомним, по данным Следкома, начальник отдела угрозыска МВД Татарстана Пахомов был задержан 5 апреля после получения незаконного вознаграждения в 100 тысяч долларов. Он частично признал вину и сейчас находится под домашним арестом.

Как полагают следователи, средства предназначались для дальнейшей передачи должностным лицам подразделения по борьбе с оргпреступностью и Главного следственного управления МВД по РТ — за освобождение от уголовной ответственности четырех подозреваемых в причастности к «обнальному» бизнесу.

Рафиков вину не признает. Следком направил в суд ходатайство о его аресте.