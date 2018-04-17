Комиссию по бюджетно-финансовым вопросам Казгордумы возглавил Булат Кутдусов

Председателем постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам Казгордумы в ходе 25-й сессии избрали гендиректора АО «Булочно-кондитерский комбинат», депутата Булата Кутдусова. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени».

Кутдусов занял место Айрата Гарипова, который 12 марта этого года стал заместителем министра здравоохранения РТ. Сегодня же депутаты досрочно прекратили его депутатские полномочия.

Булат Фатихович Кутдусов родился 8 марта 1977 года в Нижнекамске. В 1998 году окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «Автоматизация и управление производством». С 1999 по 2005 гг. работал управляющим ООО « Система 43/72» (Нижнекамск). В 2005—2010 гг. — исполнительный директор, генеральный директор ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат» (Нижнекамск). С 2010 г. — генеральный директор ОАО «Булочно-кондитерский комбинат».

