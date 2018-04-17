Казгордума досрочно прекратила полномочия депутата Айрата Гарипова

Сегодня Казгордума досрочно прекратила полномочия городского депутата Айрата Гарипова. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».



Прекращение полномочий связано с назначением Гарипова на должность заместителя министра здравоохранения РТ, которая несовместима со статусом муниципального депутата, пояснили в Казгордуме.

О том, что Айрат Гарипов досрочно сложит полномочия депутата Казгордумы стало известно еще 12 апреля. За месяц до этого он был назначен замминистра здравоохранения Татарстана. В министерстве он будет курировать финансово-экономическое направление, которым до него занималась Елена Шишмарева.

Ранее Гарипов возглавлял управление финансов исполкома Казани. В 2015—2017 годах занимал пост финансового и коммерческого директора ФК «Рубин».

