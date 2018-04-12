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Гарипов досрочно сложит полномочия депутата Казгордумы 17 апреля

18:58, 12.04.2018
Гарипов досрочно сложит полномочия депутата Казгордумы 17 апреля
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Депутат Казгордумы Айрат Гарипов досрочно сложит с себя полномочия на сессии 17 апреля. Вопрос внесен в повестку дня 25-го заседания.

Ранее Гарипов возглавлял управление финансов исполкома Казани. В 2015—2017 годах занимал пост финансового и коммерческого директора ФК «Рубин».

Напомним, 12 марта Айрат Гарипов был назначен замминистра здравоохранения Татарстана.

Справка

Айрат Гарипов родился 4 июля 1973 года. В 1994 году окончил Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева по специальности «экономист». До этого замминистра здравоохранения был коммерческим директором муниципального автономного учреждения ФК «Рубин».

В разные годы Гарипов занимал пост гендиректора ЗАО «Консалтинговая группа «Аудит, менеджмент, финансы», директора ООО «АвтоКредит».

ОбществоВласть Татарстан
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