Гарипов досрочно сложит полномочия депутата Казгордумы 17 апреля
Депутат Казгордумы Айрат Гарипов досрочно сложит с себя полномочия на сессии 17 апреля. Вопрос внесен в повестку дня 25-го заседания.
Ранее Гарипов возглавлял управление финансов исполкома Казани. В 2015—2017 годах занимал пост финансового и коммерческого директора ФК «Рубин».
Напомним, 12 марта Айрат Гарипов был назначен замминистра здравоохранения Татарстана.
Справка
Айрат Гарипов родился 4 июля 1973 года. В 1994 году окончил Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева по специальности «экономист». До этого замминистра здравоохранения был коммерческим директором муниципального автономного учреждения ФК «Рубин».
В разные годы Гарипов занимал пост гендиректора ЗАО «Консалтинговая группа «Аудит, менеджмент, финансы», директора ООО «АвтоКредит».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым