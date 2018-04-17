Telegram-каналы и СМИ жалуются на клоны в TamTam
В мессенджере Mail.ru появились поддельные каналы «Методичка», «Сталингулаг», Навального, Варламова.
Авторы Telegram-каналов заявили, что они не имеют отношения к клонам, созданным в мессенджере TamTam, передают «Ведомости».
Mail.ru Group запустила TamTam в мае 2017 года на базе мессенджера «Ок сообщения» социальной сети «Одноклассники».
Сообщалось, что 10 апреля компания Mail.ru Group зафиксировала двукратный рост числа регистраций пользователей мессенджера TamTam на фоне блокировки Telegram.
Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. Накануне ведомство начало исполнять решение суда.ТехнологииМедиа
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