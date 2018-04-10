Из-за возможной блокировки Telegram в два раза возросла популярность мессенджера TamTam
За последние сутки компания Mail.ru Group зафиксировала двукратный рост числа регистраций пользователей мессенджера TamTam.
За два года существования проекта аудитория и ее активность в мессенджере показывали постоянный рост, но в последние дни компания зафиксировала бурный всплеск активности. Особенно среди авторов и читателей каналов.
«За неделю просмотры публикаций в каналах выросли в четыре раза, а буквально за последние два дня пользователи создали более 30 тысяч новых каналов в ТамТам. За последние сутки в ТамТам есть и прирост регистраций — их количество в России выросло в два раза», — передает RNS со ссылкой на компанию.
Количество пользователей в компании не раскрыли.
Напомним, что 6 апреля Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram.
Справка
Спор между ФСБ и Telegram начался после теракта в метро Санкт-Петербурга. Силовики хотели получить доступ к сообщениям с шести телефонных номеров, предположительно связанных с организаторами взрывов. Дуров тогда заявил, что ключ шифрования позволит ФСБ читать сообщения всех пользователей, поэтому его оставят в тайне. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ подчиниться требованиям силовиков, ключ шифрования мессенджер так и не предоставил.
20 марта стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram через 15 дней, если компания откажется предоставить спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователе.
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