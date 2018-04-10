Из-за возможной блокировки Telegram в два раза возросла популярность мессенджера TamTam

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За последние сутки компания Mail.ru Group зафиксировала двукратный рост числа регистраций пользователей мессенджера TamTam.



За два года существования проекта аудитория и ее активность в мессенджере показывали постоянный рост, но в последние дни компания зафиксировала бурный всплеск активности. Особенно среди авторов и читателей каналов.

«За неделю просмотры публикаций в каналах выросли в четыре раза, а буквально за последние два дня пользователи создали более 30 тысяч новых каналов в ТамТам. За последние сутки в ТамТам есть и прирост регистраций — их количество в России выросло в два раза», — передает RNS со ссылкой на компанию.

Количество пользователей в компании не раскрыли.

Напомним, что 6 апреля Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram.