Новости технологий

20:57 МСК
Новости раздела
Технологии

Из-за возможной блокировки Telegram в два раза возросла популярность мессенджера TamTam

17:52, 10.04.2018 1
Из-за возможной блокировки Telegram в два раза возросла популярность мессенджера TamTam
Фото: скриншот

За последние сутки компания Mail.ru Group зафиксировала двукратный рост числа регистраций пользователей мессенджера TamTam.

За два года существования проекта аудитория и ее активность в мессенджере показывали постоянный рост, но в последние дни компания зафиксировала бурный всплеск активности. Особенно среди авторов и читателей каналов.

«За неделю просмотры публикаций в каналах выросли в четыре раза, а буквально за последние два дня пользователи создали более 30 тысяч новых каналов в ТамТам. За последние сутки в ТамТам есть и прирост регистраций — их количество в России выросло в два раза», — передает RNS со ссылкой на компанию.

Количество пользователей в компании не раскрыли.

Напомним, что 6 апреля Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram.

Справка

Спор между ФСБ и Telegram начался после теракта в метро Санкт-Петербурга. Силовики хотели получить доступ к сообщениям с шести телефонных номеров, предположительно связанных с организаторами взрывов. Дуров тогда заявил, что ключ шифрования позволит ФСБ читать сообщения всех пользователей, поэтому его оставят в тайне. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ подчиниться требованиям силовиков, ключ шифрования мессенджер так и не предоставил.

20 марта стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram через 15 дней, если компания откажется предоставить спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователе.

ТехнологииМедиа
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    Хорошая реклама, "сотрудники", но нет. "Сигнал" теперь наше все.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан