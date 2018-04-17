МЧС проведет в регионах учения по предотвращению половодья

Масштабные всероссийские учения по предотвращению последствий весеннего половодья и природных пожаров пройдут во всех регионах страны с 17 по 19 апреля.



В учениях примут участие представители различных служб и специально подготовленные специалисты, в обязанности которых входят предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пожаров.

«Особенность учений заключается в том, что в субъектах Российской Федерации, где в связи с сезонными рисками введен режим «ЧС», практические мероприятия будут отрабатываться не по учебным вводным, а по реализуемым планам действий и фактической обстановке», — передает пресс-служба МЧС России.

Согласно замыслу, учения пройдут в три этапа. В первый день все силы приведут в готовность к реагированию на возникающие ЧС. Затем пройдет этап организации работ. В третий день — ликвидация условных ЧС.

«Практические действия все регионы страны будут отрабатывать по двум вводным, разработанным по наихудшей обстановке, которая может сложиться на территории отдельно взятого субъекта Российской Федерации во время весеннего половодья и пожароопасного периода», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в зону подтопления попали 14 приусадебных участков, четыре моста и дорога.