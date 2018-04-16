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В Татарстане в зону подтопления попали 14 участков, 4 моста и дорога

10:41, 16.04.2018
В Татарстане в зону подтопления попали 14 участков, 4 моста и дорога
Фото: mchs.tatarstan.ru

За сутки произошло подтопление шести приусадебных участков в населенном пункте Астраханка Лаишевского муниципального района. Жилые дома не подтоплены.

Жители от эвакуации в пункты временного размещения отказались. Введен режим «повышенной готовности», сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

На контроле остаются подтопление грунтовой автодороги местного значения в населенном пункте Качелино Арского муниципального района и четырех низководных мостов вблизи населенных пунктов Буинского, Новошешминского и Азнакаевского муниципальных районов. Также на контроле подтопление восьми приусадебных участков в Зеленодольском муниципальном районе.

На реках республики продолжается весеннее половодье. Большинство водотоков полностью очистились ото льда. В прошедшие сутки на большинстве водотоков наблюдался спад высоты паводочной волны.

Ранее в связи с ухудшением паводковой обстановки в Кайбицком и Зеленодольском районах был введен режим «повышенной готовности».

Происшествия Татарстан
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