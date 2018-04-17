В США представили резолюцию о применении силы против террористов за рубежом

Американские сенаторы из обеих партий представили обновленное разрешение на использование военной силы против террористов за рубежом, которое в случае утверждения Конгрессом должно заменить действующую с 2001 года резолюцию.



Ключевые положения нового документа подразумевают наделение президента правом проводить военные операции против тех или иных террористических группировок и связанных с ними сил, а также возможность законодателей этого права главу государства лишать, передает ТАСС.

Кроме того, как подчеркнули сенаторы, лидеру страны не будет разрешено предпринимать без разрешения Конгресса военные действия против государств — то есть без утверждения законодателей президент не сможет без нарушения законодательства развязать войну.

Документ и сопроводительное заявление законодателей распространил комитет Сената Конгресса США по иностранным делам.

Напомним, 14 апреля по приказу Дональда Трампа США, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии. Причиной стало возможное применение властями страны химического оружия против мирного сирийского населения. В Москве эти сведения опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО.