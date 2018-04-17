Лавров: формулу «Новичка» запатентовали в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что формула отравляющего вещества А-234, или «Новичка», была запатентована в США. Об этом глава МИД рассказал в интервью BBC.



«Действительно, это вещество было разработано в Советском Союзе, но потом один из его изобретателей сбежал в США и опубликовал формулу в открытом доступе. США даже запатентовали эту формулу, и вещество было официально взято на вооружение то ли американскими спецслужбами, то ли военными», — цитирует Лаврова пресс-служба МИД РФ.

По его словам, А-234 — это вещество, от которого человек быстро умирает, но оно само потом быстро улетучивается, поэтому взятые экспертами ОЗХО через две недели пробы «никак не могут содержать «очень высокую концентрацию» данного вещества».

«Мы направили в ОЗХО, которой мы доверяем, запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть тот факт, что в дополнение к A-234 швейцарская лаборатория обнаружила в пробах BZ», — добавил он.



Ранее Лавров заявил, что исследовательский центр в Швейцарии, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, обнаружил в пробах также вещество BZ, состоявшее на вооружении США и Британии.