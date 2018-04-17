СМИ: российские подлодки помешали британской субмарине ударить ракетами по Сирии

Британская субмарина класса Astute не смогла участвовать в военной операции в Сирии, так как была заблокирована двумя российскими подводными лодками класса «Варшавянка».

По данным Times, с британской подлодки должны были быть запущены крылатые ракеты, но из-за «игры в кошки-мышки» с субмаринами из РФ ей не удалось приблизиться на достаточное расстояние для нанесения ударов.

Ночью 14 апреля по приказу Дональда Трампа США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии. Причиной стало возможное применение властями страны химического оружия против мирного сирийского населения. В Москве эти сведения опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО.