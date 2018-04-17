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США и Великобритания заявили о возможной кибератаке со стороны России

01:03, 17.04.2018
США и Великобритания заявили о возможной кибератаке со стороны России
Фото: pixabay.com

Министерство внутренней безопасности США, ФБР и Национальный центр кибербезопасности Великобритании выпустили совместное техническое предупреждение о якобы спонсируемой правительством России программе по взлому сетевого оборудования государственных и частных компаний.

Уточняется, что программа называется GRIZZLY STEPPE.

«Техпредупреждение направлено на информирование организаций из государственного и частного секторов, ведущих инфраструктурных компаний и интернет-провайдеров о кампании правительства России, а также на снижение воздействия этой деятельности», — говорится в сообщении.

В посольстве России в Лондоне отметили, что подобные обвинения являются примером безрассудной, провокационной и необоснованной политики в отношении России.

«Мы разочарованы тем фактом, что столь серьезные заявления делаются публично без предъявления каких-либо доказательств и без каких-либо попыток со стороны Великобритании прояснить ситуацию в первую очередь с Россией», — говорится на сайте посольства.

Ранее постпред РФ при ОЗХО обвинил Великобританию и США в инсценировке химатаки в сирийской Думе.

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