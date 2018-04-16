Роскомнадзор изучит сервисы для обхода блокировки Telegram

Роскомнадзор изучит VPN- и прокси-сервисы, которые позволяют обходить блокировку Telegram.

«Роскомнадзор в настоящее время определяет VPN-сервисы и прокси-сервисы, которые позволяют обходить блокировку Telegram, и насколько широко это используется. По результатам будут приниматься конкретные решения», — приводит сообщение ведомства «Интерфакс».

Там отметили, что «в решении Таганского районного суда относительно Telegram обязанность прекратить создавать технические условия для доступа к мессенджеру возложена не только на Роскомнадзор, но на «иные лица».

«То есть в том числе и на компании — владельцев VPN- и прокси-сервисов», — уточняет РКН.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор будет блокировать инструменты для обхода запрета на Telegram.

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. С сегодняшнего дня ведомство начало исполнять решение суда. Так, сайт telegram.org россиянам более недоступен. По некоторым данным, полная блокировка мессенджера произойдет через несколько часов.