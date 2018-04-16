Роскомнадзор изучит сервисы для обхода блокировки Telegram
Роскомнадзор изучит VPN- и прокси-сервисы, которые позволяют обходить блокировку Telegram.
«Роскомнадзор в настоящее время определяет VPN-сервисы и прокси-сервисы, которые позволяют обходить блокировку Telegram, и насколько широко это используется. По результатам будут приниматься конкретные решения», — приводит сообщение ведомства «Интерфакс».
Там отметили, что «в решении Таганского районного суда относительно Telegram обязанность прекратить создавать технические условия для доступа к мессенджеру возложена не только на Роскомнадзор, но на «иные лица».
«То есть в том числе и на компании — владельцев VPN- и прокси-сервисов», — уточняет РКН.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор будет блокировать инструменты для обхода запрета на Telegram.
Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. С сегодняшнего дня ведомство начало исполнять решение суда. Так, сайт telegram.org россиянам более недоступен. По некоторым данным, полная блокировка мессенджера произойдет через несколько часов.
Справка
Спор между ФСБ и Telegram начался после теракта в метро Санкт-Петербурга. Силовики хотели получить доступ к сообщениям с шести телефонных номеров, предположительно связанных с организаторами взрывов. Дуров тогда заявил, что ключ шифрования позволит ФСБ читать сообщения всех пользователей, поэтому его оставят в тайне. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ подчиниться требованиям силовиков, ключ шифрования мессенджер так и не предоставил.
20 марта стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram через 15 дней, если компания откажется предоставить спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей.
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