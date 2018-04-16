«Саратовские авиалинии» попросили Росавиацию снять ограничения на полеты

«Саратовские авиалинии» сегодня подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, сообщила начальник пресс-службы перевозчика Елена Воронова.



В компании заявили, что устранили все нарушения, которые обнаружила Росавиация в ходе внеплановой проверки в феврале 2018 года, передает «РИА Новости».

Ранее Ространснадзор предписал приостановить полеты «Саратовских авиалиний» и всех самолетов Ан-148. Это было сделано после того, как разбился самолет «Саратовских авиалиний», вылетевший из Москвы в Орск. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек. Позднее в Росавиации заявили, что дополнительно проверят «Саратовские авиалинии» в связи с «безответственностью» гендиректора компании.