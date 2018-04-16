Standard & Poor’s улучшило прогноз кредитного рейтинга Самарской области на «Позитивный»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's улучшило прогноз кредитного рейтинга Самарской области со «Стабильного» на «Позитивный». Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

Долгосрочный кредитный рейтинг региона по международной шкале подтвержден на уровне ВВ.



«Позитивный» прогноз рейтинга означает намерение международных рейтинговых агентств повысить уровень кредитного рейтинга Самарской области. Это связано с тем, что правительство РФ продлило сроки действия бюджетных кредитов, которые получила Самарская область.



Также аналитики положительно оценивают высокие финансовые показатели и увеличение доходной части бюджета благодаря росту налоговых поступлений.



Отмечается, что в рейтинге Самарская область занимает одну из лидирующих позиций, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу, ХМАО, ЯНАО, республикам Татарстан и Башкортостан, а также Московской и Ленинградской областям.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по рейтингу Самарской области со «Стабильного» на «Позитивный».