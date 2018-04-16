В Пензе судебные приставы закрыли ТЦ «Олимп» из-за нарушений пожарной безопасности

В Пензе судебные приставы закрыли торговый центр «Олимп» по решению Октябрьского районного суда из-за нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов региона.



Нарушения были зафиксированы в ходе проверки центра сотрудниками МЧС и прокуратуры. Как отметили в пресс-службе, закрытие центра состоялось на основании решения суда.

«Деятельность торгового центра приостановлена до момента устранения выявленных нарушений», — приводит СМИ58 сообщение Федеральной службы судебных приставов Пензенской области.



Напомним, проверки в торгово-развлекательных центрах проходят во всех субъектах РФ из-за пожара в кемеровской «Зимней вишне», в котором погибли 64 человека.

