«Сувар Девелопмент» потребовал признать недействительными три сделки с «Татфондбанком»

Конкурсный управляющий ООО «Сувар Девелопмент» Иван Кондратьев подал заявление в Арбитражный суд РТ о признании недействительными трех сделок компании с «Татфондбанком». Об этом сказано в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Все сделки касаются договоров поручительства, заключенных между ТФБ и «Сувар Девелопментом» в августе, сентябре и октябре 2016 года. Заявление подано в татарстанский арбитраж 16 апреля 2018 года.

Напомним, что ранее «Сувар Девелопмент» судился с «Татфондбанком» из-за приобретенных, но не оплаченных акций «ИнтехБанка», продавцом которых выступила компания «Капитал-ФАРМ». В январе этого года суд признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный между «Сувар Девелопментом» и «Капитал-ФАРМ».