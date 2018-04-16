В Нальчике на площади более двух тысяч квадратных метров горит рынок

Возгорание в торговом павильоне на центральном рынке Нальчика охватило 2 000 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг.

«По прибытию на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в одном из павильонов центрального рынка произошел пожар, площадь пожара составила около 2 000 квадратных метров, личный состав оперативно приступил к тушению огня», — передает пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарии.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар тушат по двум участкам 70 человек личного состава МЧС и 13 единиц техники.

Напомним, 12 апреля в Нижнем Новгороде потушили крупный пожар на заводе глушителей.