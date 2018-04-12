В Нижнем Новгороде потушили крупный пожар на заводе глушителей
Пожарные подразделения сегодня потушили возгорание на площади 400 квадратных метров на предприятии «Автоглушитель» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре на предприятии, расположенном по улице Памирской в Ленинском районе города, поступило в 11.40.
Спустя почти час, в 12.35, пожар был локализован на площади 400 квадратных метров, а в 13.08 — ликвидировано открытое горение.
С территории завода были эвакуированы 30 человек. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, что в январе в Нижнем Новгороде произошел крупный пожар на заводе «Оргсинтез». В результате инцидента никто не пострадал.Происшествия
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