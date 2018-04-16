Акции «Русала» упали до рекордного минимума

Акции российского алюминиевого гиганта «Русал» продолжили падение при открытии новой торговой недели на Гонконгской фондовой бирже.



В первые минуты операций акции подешевели на 16,67% — до 1,7 гонконгского доллара за единицу, свидетельствуют данные торгов по состоянию на 9.45 по местному времени (4.45 мск).

Это самая низкая стоимость бумаг в истории компании, которая разместила их на площадке в Гонконге в 2010 году, передает ТАСС.

Напомним, 9 апреля в компании Олега Дерипаски предупредили, что введенные минфином США санкции против UC Rusal могут привести к техническому дефолту. После этого акции компании подешевели почти на 50%.