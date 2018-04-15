В Египте на 3 месяца продлили режим ЧП

Депутаты палаты представителей Египта утвердили 15 апреля указ президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о продлении чрезвычайного положения на всей территории страны.



Режим ЧП продлят на 3 месяца, начиная с 14 апреля.

«Силовые структуры в условиях режима ЧП смогут ликвидировать террористические группировки, лишить их источников финансирования, обрезать их связи с внешним миром», — цитирует «РИА Новости» депутата парламента Камаля Амера.

Режим ЧП в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда погибли свыше 50 человек, более 100 пострадали.

Напомним, 11 апреля, Россия возобновила авиасообщение с Египтом. Самолет«Аэрофлота» впервые с ноября 2016 года вылетел из московского аэропорта Шереметьево в столицу Египта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Египет продолжат работу по восстановлению авиасообщения.