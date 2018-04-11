Россия продолжит восстанавливать авиасообщение с Египтом

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Египет продолжат работу по восстановлению авиасообщения.



«Сегодня возобновляется регулярное авиасообщение между столицами наших стран. Работа по восстановлению других маршрутов будет продолжена», — цитирует ТАСС Путина.

Президент также добавил, что поддерживает постоянный диалог с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, в том числе по актуальным международным и региональным проблемам.

Напомним, что начале января президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Египтом. С 11 апреля «Аэрофлот» начнет регулярные рейсы из Москвы в Каир.

Ранее стало известно, что российская туристическая компания Tez Tour возобновила продажу туров в Египет.