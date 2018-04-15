«Нефтехимик» обыграл «Крылья Советов-2» со счетом 4:0
В рамках 19-го тура «Урал — Приволжье» Профессиональной футбольной лиги нижнекамский клуб «Нефтехимик» обыграл «Крылья Советов-2» из Самары со счетом 4:0.
Матч прошел на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске.
Напомним, нижнекамцы тяжело начали весеннюю часть чемпионата, уступив (0:2) в гостях челябинскому клубу. Все подробности игры — в материале «Реального времени».СпортФутбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым