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«Нефтехимик» обыграл «Крылья Советов-2» со счетом 4:0

16:07, 15.04.2018

В рамках 19-го тура «Урал — Приволжье» Профессиональной футбольной лиги нижнекамский клуб «Нефтехимик» обыграл «Крылья Советов-2» из Самары со счетом 4:0.

Матч прошел на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске.

Напомним, нижнекамцы тяжело начали весеннюю часть чемпионата, уступив (0:2) в гостях челябинскому клубу. Все подробности игры — в материале «Реального времени».

СпортФутбол Татарстан
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