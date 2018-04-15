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СМИ: Великобритания предпримет финансовые меры в отношении российских олигархов

15:52, 15.04.2018 1
СМИ: Великобритания предпримет финансовые меры в отношении российских олигархов
Фото: ru.wikipedia.org/ Controller of Her Majesty’s Stationery Office

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания рассматривает различные меры в отношении «незаконных финансов» россиян в Великобритании.

«Мы рассматриваем все аспекты действий, которые могут быть предприняты», — передает «Интерфакс» со ссылкой на The Sunday Times.

По информации источника газеты, в скором времени будут предприняты «обширные действия».

«Вы увидите обширные действия по финансовым мерам в отношении российских олигархов в Великобритании в скором времени», — заявил он.

Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка потребовал от Великобритании вернуть в Россию более 500 млрд рублей, выведенных в Соединенное Королевство гражданами России, скрывающимися от российского правосудия.

ЭкономикаФинансы
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комментарии

  • Анонимно 15 апр
    россияне будут только рады
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