СМИ: Великобритания предпримет финансовые меры в отношении российских олигархов

Фото: ru.wikipedia.org/ Controller of Her Majesty’s Stationery Office

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания рассматривает различные меры в отношении «незаконных финансов» россиян в Великобритании.

«Мы рассматриваем все аспекты действий, которые могут быть предприняты», — передает «Интерфакс» со ссылкой на The Sunday Times.

По информации источника газеты, в скором времени будут предприняты «обширные действия».

«Вы увидите обширные действия по финансовым мерам в отношении российских олигархов в Великобритании в скором времени», — заявил он.

Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка потребовал от Великобритании вернуть в Россию более 500 млрд рублей, выведенных в Соединенное Королевство гражданами России, скрывающимися от российского правосудия.