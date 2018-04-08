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Экономика

Чайка потребовал Лондон вернуть более 500 млрд рублей, незаконно выведенных из России

16:59, 08.04.2018 4
Чайка потребовал Лондон вернуть более 500 млрд рублей, незаконно выведенных из России
Фото: kremlin.ru

Генеральный прокурор России Юрий Чайка потребовал от Великобритании вернуть в Россию более 500 млрд рублей, выведенных в Соединенное Королевство гражданами России, скрывающимися от российского правосудия.

«Начиная с 2002 года, в Великобританию нами направлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Причем сумма ущерба составляет более чем полтриллиона рублей», — заявил Чайка в эфире «НТВ».

При этом Чайка отметил, что в Великобритании начал действовать закон о криминальных финансах. Теперь любой иностранный владелец имущества обязан объяснить происхождение этих активов.

«Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши», — добавил генпрокурор.

Напомним, ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка заявлял о предотвращении в 2017 году 24 терактов. По его мнению, снижение желающих примкнуть к террористическим группировкам связано с успешными операциями в Сирии.

ЭкономикаБюджет
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 08 апр
    Это Лондон виноват в разграблении страны? А сами на что? И далеко ходить не надо, загляните в Думу хотя бы...
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  • Анонимно 09 апр
    В отличии от государственника, мафиози интересуют деньги, а не преступники. Цирк продолжается.
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  • Анонимно 09 апр
    16 лет просят, а в Лондоне чихали на Чайку!
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  • Анонимно 09 апр
    Это смешно!
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