Чайка потребовал Лондон вернуть более 500 млрд рублей, незаконно выведенных из России

Генеральный прокурор России Юрий Чайка потребовал от Великобритании вернуть в Россию более 500 млрд рублей, выведенных в Соединенное Королевство гражданами России, скрывающимися от российского правосудия.



«Начиная с 2002 года, в Великобританию нами направлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Причем сумма ущерба составляет более чем полтриллиона рублей», — заявил Чайка в эфире «НТВ».

При этом Чайка отметил, что в Великобритании начал действовать закон о криминальных финансах. Теперь любой иностранный владелец имущества обязан объяснить происхождение этих активов.

«Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши», — добавил генпрокурор.

Напомним, ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка заявлял о предотвращении в 2017 году 24 терактов. По его мнению, снижение желающих примкнуть к террористическим группировкам связано с успешными операциями в Сирии.