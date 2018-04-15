Асад назвал $400 миллиардов необходимой суммой для восстановления Сирии

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Президент Сирии Башар Асад заявил, что для восстановления инфраструктуры Сирии необходимо будет потратить около $400 млрд и от 10 до 15 лет.

Но президент настроен позитивно. По его словам, нанесенные западной коалицией авиаудары лишь помогли сирийскому народу перестать бояться НАТО, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ночью 14 апреля США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии в 21.00 по Вашингтону (04.00 по мск). Приказ отдал президент США Дональд Трамп.

Минобороны РФ заявило, что ударов было 103, более 70 из них были отражены. При этом ни одна из ракет, выпущенных США, Францией и Великобританией по Сирии, не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме.

Президент России Владимир Путин отметил, что США усугубляют ситуацию и потакают террористам. Кроме того, Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников.