Власти Башкирии взяли под охрану три исторических здания в Уфе

Правительство Башкирии утвердило границы зоны охраны трех объектов культурного наследия регионального значения. Власти республики также определили режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в этих зонах.

Согласно постановлениям, опубликованным на портале правительства РБ, под охрану попали «Дом Степанова-Зорина» (ул. Чернышевского, 47), «Дом жилой Винокурова» (ул. Зенцова, 61) и «Дом, где жил русский ученый академик М.К. Любавский» (ул. Зенцова, 55).

Управлению по государственной охране объектов культурного наследия РБ в пределах компетенции поручено обеспечить внесение сведений о наличии зон охраны данных зданий в Единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Напомним, что ранее правительство Башкирии разрешило хозяйственную деятельность на территории природных памятников. В СМИ предположили, что таким образом власти республики разрешили разрабатывать известняк на горе Торатау.