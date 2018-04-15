Минтранс РФ работает над ответными мерами в отношении США

Минтранс РФ готовит ответные санкции США в своей сфере. Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Я не буду анонсировать, мы работаем над этим», — цитирует Соколова ТАСС.

6 марта Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний, и уже готовит новую порцию ограничений из-за «дела Скрипалей» и «других причин».



Россия собирается применить ответные меры. В том числе в стране могут запретить трудоустраивать граждан США, прекратить поставки в США двигателей для гражданских и военных спутников и ограничить ввоз алкоголя и табака из США.