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Минтранс РФ работает над ответными мерами в отношении США

08:49, 15.04.2018
Минтранс РФ работает над ответными мерами в отношении США
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минтранс РФ готовит ответные санкции США в своей сфере. Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Я не буду анонсировать, мы работаем над этим», — цитирует Соколова ТАСС.

6 марта Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний, и уже готовит новую порцию ограничений из-за «дела Скрипалей» и «других причин».

Россия собирается применить ответные меры. В том числе в стране могут запретить трудоустраивать граждан США, прекратить поставки в США двигателей для гражданских и военных спутников и ограничить ввоз алкоголя и табака из США.

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