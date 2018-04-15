Новая LADA Xray 4x4 получит коробку передач от Renault

Новая версия LADA Xray 4x4 получит коробку передач от французского производителя Renault Duster.



По предварительным данным, АвтоВАЗ планирует начать сотрудничество с Renault на предмет поставок МКПП, сообщает 32cars. Оснащаться компакт-кросс будет 1,8-литровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 122 л. с.

В комплектации также будет система курсовой устойчивости, датчики давления в шинах и камера заднего вида. В интерьере салона появится современная мультимедийная система с большим экраном.

Напомним, по итогам 2017 года Lada 4x4 стала лидером по продажам АвтоВАЗа за рубежом. Ранее АвтоВАЗ объявил о старте продаж внедорожника Lada 4x4 в камуфляжном кузове.