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Новая LADA Xray 4x4 получит коробку передач от Renault

04:30, 15.04.2018 2
Новая LADA Xray 4x4 получит коробку передач от Renault
Фото: commons.wikimedia.org / PD granted

Новая версия LADA Xray 4x4 получит коробку передач от французского производителя Renault Duster.

По предварительным данным, АвтоВАЗ планирует начать сотрудничество с Renault на предмет поставок МКПП, сообщает 32cars. Оснащаться компакт-кросс будет 1,8-литровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 122 л. с.

В комплектации также будет система курсовой устойчивости, датчики давления в шинах и камера заднего вида. В интерьере салона появится современная мультимедийная система с большим экраном.

Напомним, по итогам 2017 года Lada 4x4 стала лидером по продажам АвтоВАЗа за рубежом. Ранее АвтоВАЗ объявил о старте продаж внедорожника Lada 4x4 в камуфляжном кузове.

БизнесТранспорт
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    У меня на служебном ниссан терано 2017 года дилер заменил коробку на 10 тысячах пробега, и дилер сказал что за месяц нашего обращения еще 3 таких замены было, нахрена они эту коробку ставить собрались?
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  • Анонимно 15 апр
    В статье речь о новой модификации X-Ray, а на фото показали Ниву. Непрофессионализм автора статьи зашкаливает.
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