В 2017 году Lada 4x4 стала лидером по продажам АвтоВАЗа за рубежом

В 2017 году АвтоВАЗ отправил на экспорт (за исключением стран, входящих в Таможенный Союз) 10,1 тыс. легковых автомобилей Lada. Более 55% из этого количества пришлось на внедорожник Lada 4х4, поставки которого составили 5,7 тыс. машин. Это делает его самой продаваемой моделью российской компании за рубежом.

Как передает «Автостат» со ссылкой на Российский экспортный центр, Lada 4х4 является в Европе нишевой моделью.

«Для Европы это особый тип автомобиля, как Land Rover Defender, и спрос там зависит именно от этого. Автомобиль дешев, крайне надежен и понятен в эксплуатации. LADA 4x4 — по сути, родоначальник всего семейства легких внедорожников», — сообщили там.

Напомним, что по итогам 2017 года экспорт легковых автомобилей из России составил 38,8 тыс. единиц. По сравнению с 2016 годом этот показатель вырос на 23%.