АвтоВаз начал выпуск Lada 4x4 в камуфляжном окрасе

АвтоВАЗ объявил о старте продаж внедорожника Lada 4x4 в камуфляжном кузове. Ранее трехцветный камуфляж был доступен только для лимитированной юбилейной партии.

«Ранее трехцветный камуфляж был доступен только для лимитированной юбилейной партии LADA 4х4, а теперь такой вариант окраски предлагается покупателям трехдверных внедорожников в комплектации Luxe», — сообщает пресс-служба АвтоВаза.

Цена автомобилей начинается от 0,53 млн рублей, а в варианте с кондиционером – 0,55 млн рублей.

Отмечается, что камуфляжные кузова сначала полностью окрашиваются в черный цвет, затем наносится пятнистый узор из двух оттенков зеленого. При этом для автомобилей с легкосплавными колесами применяется черное покрытие дисков.

Напомним, по итогам 2017 года Lada 4x4 стала лидером по продажам АвтоВАЗа за рубежом.