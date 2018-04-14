Совбез ООН не принял резолюцию РФ по Сирии

Совет Безопасности ООН не принял российскую резолюцию с призывом прекратить агрессию в отношении Сирии. Документ не получил большинства голосов.

За документ проголосовали РФ, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре делегации воздержались при голосовании, передает «РИА Новости».

Проектом резолюции Россия осудила агрессию «в отношении Сирии со стороны США и их союзников» и потребовала «немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права».

Напомним, Великобритания и Франция выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля» по сирийской территории. Ранее в МИД России предположили, что ракетные удары по Сирии должны были помешать работе ОЗХО.