Следком снова задержал бывшего вице-премьера РТ Швецова

Фото: Реальное время

После освобождения Советским райсудом Казани Следком снова задержал бывшего вице-премьера РТ Владимира Швецова. Как выяснило «Реальное время», в отношении него возбуждено новое дело.

Новое дело возбуждено по статье «Мошенничество» и связано с незаконным получением НДС.

На свободе Швецов пробыл не больше 15 минут.

Швецова задержали после того, как он вышел из зала суда, где его отказались арестовывать. Следком по РТ просил арестовать Швецова, утверждая, что тот фактически был руководителем преступной группы, занимавшейся хищением бюджетных средств и средств организаций.