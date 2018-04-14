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Следком снова задержал бывшего вице-премьера РТ Швецова

11:23, 14.04.2018 Сюжет:  Дело Швецовых 5
Следком снова задержал бывшего вице-премьера РТ Швецова
Фото: Реальное время

После освобождения Советским райсудом Казани Следком снова задержал бывшего вице-премьера РТ Владимира Швецова. Как выяснило «Реальное время», в отношении него возбуждено новое дело.

Новое дело возбуждено по статье «Мошенничество» и связано с незаконным получением НДС.

На свободе Швецов пробыл не больше 15 минут.

Швецова задержали после того, как он вышел из зала суда, где его отказались арестовывать. Следком по РТ просил арестовать Швецова, утверждая, что тот фактически был руководителем преступной группы, занимавшейся хищением бюджетных средств и средств организаций.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    Спектакль! Издевательство следствия над пожилым человеком! Дозволили?
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    Анонимно 14 апр
    Изощренное между прочим.
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  • Анонимно 14 апр
    Где ж вы видите пожилого?? В его возрасте работают...
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  • Анонимно 14 апр
    Бедолага
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  • Анонимно 14 апр
    Да не бедолага он!! И его вылечат!!
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