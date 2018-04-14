Казанский суд отказал в аресте бывшего вице-премьера Татарстана

Советский райсуд Казани отказал Следкому в аресте бывшего вице-премьера Татарстана Владимира Швецова. Об этом же просили защита и представитель прокуратуры, передает из суда журналист «Реального времени».

Представитель Следкома по РТ Ильнар Гайнуллин просил арестовать обвиняемого в мошенничестве до 9 июля, утверждая, что тот фактически был руководителем преступной группы, занимавшейся хищением бюджетных средств и средств организаций. Следователь также сообщил о давлении на свидетеля, инициированном, по мнению следствия, со стороны Швецова-старшего с целью изменить показания.

Владимир Швецов в ходе заседания заявил: «Это наветы! Я и моя семья ни в чем не виноваты». Он обвинил Следком в предвзятости, а одного из потерпевших — Марата Исламова — в оговоре. Адвокат обвиняемого Радмир Галимов представил суду документы о наличии у его подзащитного двух тяжелых заболеваний, препятствующих его водворению в СИЗО.