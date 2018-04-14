Глава Зеленодольского района: будет голосование по поводу строительства МСЗ

Глава Зеленодольского района Александр Тыгин заявил, что будет голосование по поводу строительства мусоросжигательного завода и любой житель Осиново сможет отдать голос за или против.

«На сегодняшний день генплан Осиново не изменен. Компания приобрела участок сельхозназначения. Внести изменения в генеральный план можно только по итогам публичных слушаний, в которых вы можете принять участие и проголосовать за или против. Публичные слушания касаются всего поселка Осиново, 12 тыс. человек. С момента схода ничего не изменилось», — заявил Тыгин. «Реальное время» ведет прямую трансляцию обсуждения.

Напомним, вчера прошла встреча с генеральным директором компании «АГК-1» (будет строить завод в Осиново) Игорем Тимофеевым. Он заявил, что генеральный проектировщик уже ведет разработку проектной документации для выхода на общественное обсуждение и на экологическую экспертизу, а затем на Главгосэкспертизу.