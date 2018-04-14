Самыми богатыми представителями Удмуртии в Госдуме стали «варяги»

Самыми богатыми представителями Удмуртии в Госдуме за 2017 год стали депутаты, которые имеют лишь косвенное отношение к республике.

Так, в прошлом году больше всего заработала семья совладельца «Макфы» Вадима Белоусова — 273,4 млн рублей. Белоусов избрался по федеральному списку «Справедливой России» от Кировской области и Удмуртии. При этом мандат получил после того, как в Думу отказался идти лидер списка Сергей Доронин.

В октябре 2010 он избирался депутатом Заксобрания родной Челябинской области. В декабре 2011 года прошел в Госдуму по спискам «Единой России», членом которой он тогда был.

На фоне остальных серьезными также выглядят доходы депутата Александра Василенко. В 2017-м он заработал 27,2 млн рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Госдумы. В предыдущем году его доход составил 18,9 млн рублей.

Однако общий доход семьи при этом сократился на 5% — до 30,8 млн рублей. В собственности Василенко находятся дачный и садовый участки, жилой дом, квартира и машино-место. За его супругой числятся квартира и два машино-места.

Василенко долгое время возглавлял пиар-департамент «Лукойла». Избирался в Госдуму предыдущего созыва от Нижегородской области.

Изменение доходов депутатов Госдумы от Удмуртии выглядит следующим образом (в скобках указана динамика к 2016 году):

Александр Василенко — 27,2 млн рублей (+8,3 млн рублей);

Валерий Бузилов — 6,84 млн рублей (+4,4 млн рублей);

Вадим Белоусов — 6,38 млн рублей (+1,6 млн рублей);

Алексей Загребин — 5,1 млн рублей (-0,6 млн рублей);

Игорь Сапко — 4,6 млн рублей (+0,2 млн рублей);

Андрей Исаев — 6,1 млн рублей (-0,6 млн рублей).