Самыми богатыми представителями Удмуртии в Госдуме стали «варяги»
Самыми богатыми представителями Удмуртии в Госдуме за 2017 год стали депутаты, которые имеют лишь косвенное отношение к республике.
Так, в прошлом году больше всего заработала семья совладельца «Макфы» Вадима Белоусова — 273,4 млн рублей. Белоусов избрался по федеральному списку «Справедливой России» от Кировской области и Удмуртии. При этом мандат получил после того, как в Думу отказался идти лидер списка Сергей Доронин.
В октябре 2010 он избирался депутатом Заксобрания родной Челябинской области. В декабре 2011 года прошел в Госдуму по спискам «Единой России», членом которой он тогда был.
На фоне остальных серьезными также выглядят доходы депутата Александра Василенко. В 2017-м он заработал 27,2 млн рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Госдумы. В предыдущем году его доход составил 18,9 млн рублей.
Однако общий доход семьи при этом сократился на 5% — до 30,8 млн рублей. В собственности Василенко находятся дачный и садовый участки, жилой дом, квартира и машино-место. За его супругой числятся квартира и два машино-места.
Василенко долгое время возглавлял пиар-департамент «Лукойла». Избирался в Госдуму предыдущего созыва от Нижегородской области.
Изменение доходов депутатов Госдумы от Удмуртии выглядит следующим образом (в скобках указана динамика к 2016 году):
- Александр Василенко — 27,2 млн рублей (+8,3 млн рублей);
- Валерий Бузилов — 6,84 млн рублей (+4,4 млн рублей);
- Вадим Белоусов — 6,38 млн рублей (+1,6 млн рублей);
- Алексей Загребин — 5,1 млн рублей (-0,6 млн рублей);
- Игорь Сапко — 4,6 млн рублей (+0,2 млн рублей);
- Андрей Исаев — 6,1 млн рублей (-0,6 млн рублей).
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсантъ», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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