Богатейшим представителем Кировской области в ГД стала супруга депутата Белоусова с доходом в 267 млн рублей

Больше всех представителей Кировской области в Госдуме, вместе взятых, по итогам 2017 года задекларировала доходы супруга депутата Вадима Белоусова. Ее годовой доход вырос в пять раз — до 266,7 млн рублей.

Судя по декларации на сайде ГД, у нее также стало больше имущества в собственности. В 2017 году на нее были зарегистрированы два участка под жилое строительство (1,8 тыс. кв. м), 12 нежилых помещений (4,9 тыс. кв. м), шесть участков под жилую застройку (9,1 тыс. кв. м), две квартиры (128 кв. м) и два дома (1 тыс. кв. м), а также инженерно-коммуникационное сооружение в 646 кв. м. Отметим, что часть имущества (квартира 37 кв. м и участок 800 кв. м) находится в Испании.

Что касается декларации самого депутата Белоусова, то его доход за год вырос на 1,6 млн рублей — до 6,38 млн рублей. Недвижимости в собственности у него нет. Зато есть три автомобиля: ВАЗ-21093, раритетный ГАЗ-13 и Mercedes-Benz Gelandewagen. «Мини-Купера», который депутат декларировал в 2016 году, в новой справке о доходах уже нет.

Добавим, что жена еще одного депутата от Кировской области — Рахима Азимова — тоже оказалась значительно богаче супруга. За год ее доходы увеличились в 7 раз, до 66 млн рублей.

Изменение доходов депутатов Госдумы от Кировской области выглядит следующим образом (в скобках указана динамика к 2016 году):