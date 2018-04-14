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Сирийские военные обнаружили лабораторию боевиков по производству ядовитых веществ

01:26, 14.04.2018
Сирийские военные обнаружили лабораторию боевиков по производству ядовитых веществ
Фото: pixabay.com

Военнослужащие армии Сирии обнаружили в Восточной Гуте лабораторию боевиков, в которой производились ядовитые вещества.

Как сообщает SANA со ссылкой на военный источник, ресурсов лаборатории достаточно для изготовления нескольких видов химоружия.

Ранее генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в распоряжении российского Минобороны есть доказательства участия Великобритании в организации провокации с применением химоружия в сирийской Думе, передает RT.

Напомним, что США возложили на Россию ответственность за возможную химатаку в Сирии. В Минобороны РФ опровергли эту информацию.

Происшествия
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