Доходы депутата ГД от Татарстана Альфии Когогиной в 2017 году выросли до 30,2 млн рублей

В 2017 году депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина заработала 30,2 млн рублей против 10,5 млн рублей годом ранее. Соответствующие сведения размещены на сайте ГД.

Ее супруг, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, за отчетный период заработал 107,6 млн рублей.

В собственности у политика находятся три земельных участка, квартира, апартаменты, стояночное место и два контрольно-пропускных пункта. Сергей Когогин владеет тремя квартирами, кладовой комнатой и тремя машиноместами.

Напомним, что самым богатым депутатом Госдумы от РТ в 2017 году стал Айрат Хайруллин с доходом в 168,3 млн рублей.