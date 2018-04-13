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Вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин в 2017 году заработал 6,5 млн рублей

23:16, 13.04.2018 2
Вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин в 2017 году заработал 6,5 млн рублей
Фото: ru.wikipedia.org / mos.ru

По итогам 2017 года вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заработал 6,5 млн рублей.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте правительства города, супруга чиновника заработала 4,3 млн рублей

В собственности у Хуснуллина имеются два жилых дома, два земельных участка и доля в квартире. Его жене принадлежат земельный участок, доля в квартире и автомобиль Mercedes-Benz.

Отметим, что Хуснуллин с 2001 по 2010 гг. был министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    В день?
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  • Анонимно 14 апр
    Даже если он покажет 6.5 млрд, то и это будет не все.
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