Вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин в 2017 году заработал 6,5 млн рублей

По итогам 2017 года вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заработал 6,5 млн рублей.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте правительства города, супруга чиновника заработала 4,3 млн рублей

В собственности у Хуснуллина имеются два жилых дома, два земельных участка и доля в квартире. Его жене принадлежат земельный участок, доля в квартире и автомобиль Mercedes-Benz.

Отметим, что Хуснуллин с 2001 по 2010 гг. был министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.