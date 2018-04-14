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Самым состоятельным депутатом ГД от Марий Эл стал Вячеслав Никонов — 8,3 млн рублей

02:12, 14.04.2018
Самым состоятельным депутатом ГД от Марий Эл стал Вячеслав Никонов — 8,3 млн рублей
Фото: duma.gov.ru

Наибольший доход среди депутатов Госдумы от Марий Эл задекларировал Вячеслав Никонов. В 2017 году он заработал 8,27 млн рублей. Это на полмиллиона меньше, чем в 2016 году.

При этом состав имущества депутата не изменился. Он все так же владеет тремя участками на общую площадь 2,4 тыс. кв. м, домом на 282 «квадрата» и недостроенным зданием на 313 «квадратов». Также на него записаны Lexus ES350 и Lexus RX350.

Отметим, что такой объем земель в собственности среди депутатов Марий Эл не самый выдающийся. Территория в 10 раз больше — 25,8 тыс. «квадратов» — принадлежит Виктору Кидяеву. Столько занимают шесть его земельных участков.

Изменение доходов депутатов Госдумы от Марий Эл выглядит следующим образом (в скобках указана динамика к 2016 году):

  • Василий Пискарев — 5,46 млн рублей (+664 тыс. рублей);
  • Александр Воробьев — 5,27 млн рублей (-50 тыс. рублей);
  • Валентин Шурчанов — 4,9 млн рублей (+26тыс. рублей);
  • Виктор Кидяев — 4,9 млн рублей (+138 тыс. рублей);
  • Алена Аршинова — 4,6 млн рублей (+34,5 тыс. рублей);
  • Светлана Солнцева — 4,79 млн рублей (+2 млн рублей);
  • Олег Николаев — 4,7 млн рублей (+1,6 млн рублей);
  • Сергей Казанков — 4,7 млн рублей (-30 млн рублей);
  • Кирилл Черкасов — 4,66 млн рублей (-1,5 млн рублей);
  • Сергей Чиндяскин — 4,65 млн рублей (+9 тыс. рублей);
  • Николай Малов — 3,5 млн рублей (данных за 2016 год нет).
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