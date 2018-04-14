Самым состоятельным депутатом ГД от Марий Эл стал Вячеслав Никонов — 8,3 млн рублей

Наибольший доход среди депутатов Госдумы от Марий Эл задекларировал Вячеслав Никонов. В 2017 году он заработал 8,27 млн рублей. Это на полмиллиона меньше, чем в 2016 году.



При этом состав имущества депутата не изменился. Он все так же владеет тремя участками на общую площадь 2,4 тыс. кв. м, домом на 282 «квадрата» и недостроенным зданием на 313 «квадратов». Также на него записаны Lexus ES350 и Lexus RX350.

Отметим, что такой объем земель в собственности среди депутатов Марий Эл не самый выдающийся. Территория в 10 раз больше — 25,8 тыс. «квадратов» — принадлежит Виктору Кидяеву. Столько занимают шесть его земельных участков.

Изменение доходов депутатов Госдумы от Марий Эл выглядит следующим образом (в скобках указана динамика к 2016 году):