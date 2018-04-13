Посол Италии в России: «Мы хотим сблизить Россию и Запад»

Сегодня, 13 апреля, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России Паскуале Терраччано выступил перед студентами Энергетического университета. Отношения между Россией и Западом он назвал «почти беспрецедентным периодом за последние десятилетия».

«Мы являемся членами Евросоюза и членами НАТО, но одновременно ощущаем себя большими друзьями России и никогда не скрывали эту позицию. 15 лет назад нам удалось сблизить США и Россию и создать Совет Россия — НАТО. В таком же духе мы хотим еще раз сблизить Россию и Запад — нам необходимо возобновить диалог. Мы не можем действовать в сфере главных вызовов без России, потому что нам необходимо продолжать борьбу с терроризмом, решить вопросы с кибербезопасностью и вопрос стабилизации на Ближнем Востоке», — заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России Паскуале Терраччано.

Италия готова и к развитию экономических отношений с Россией. Сейчас главные сферы взаимодействия — это машиностроение и энергетика, итальянская сторона заинтересована работать также в области здравоохранения, высоких технологий и инфраструктуры.

«Итальянская сторона поддерживает разморозку финансирования со стороны Европейского банка по развитию и реконструкции для малого и среднего бизнеса России. Мы считаем, что это ошибка, так как страдает от этого гражданское сообщество. Мы готовы поддержать компании, которые хотят укрепить сотрудничество с российскими партнерами и готовы запустить новые совместные предприятия — сделать инвестиции или передать технологии», — сказал господин Паскуале Терраччано.

По словам Паскуале Терраччано, в Татарстане есть примеры успешных проектов. Так итальянская машиностроительная компания CNH совместно с КАМАЗом производит тракторы и комплектующие. Компания «Икреа Хай-Тек» работает с группой компаний «ТАИФ». Именно на встречу с руководством ОАО «ТАИФ» Альбертом Шигабутдиновым после визита в КГЭУ направился Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России Паскуале Терраччано.